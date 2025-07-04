Лучший снайпер МХЛ перешел из «Витязя» в «Салават Юлаев»
Лучший снайпер регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошлого сезона Максим Ильичев перешел из подмосковного «Витязя» в «Салават Юлаев». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба КХЛ.
19-летний форвард подписал контракт сроком на два года.
В прошлом сезоне Ильичев в 48 матчах набрал 48 (33+15) очков и вошел в символическую пятерку лучших игроков МХЛ.
«Салават Юлаев» в минувшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ стал вторым в Восточной конференции, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала, где проиграл ярославскому «Локомотиву».
«Витязь» ранее был исключен из состава участников КХЛ. Игроки подмосковного клуба получат статус «неограниченно свободный агент» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.
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