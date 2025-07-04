 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 3,02 x 3,3 2 2,55 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 4,1 x 3,35 2 2,06 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,3 x 3,65 2 3,1 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Боруссия Дортмунд 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Теннис Уимблдон. Мужчины Боржеш Н Хачанов К 1 2,65 x 2 1,48 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Маннарино А 1 1,3 x 2 3,5 Теннис Уимблдон. Женщины Павлюченкова А Осака Н 1 2,75 x 2 1,45 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,15 x 61 2 1,38 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,3 x 17 2 1,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,33 x 23 2 3,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Лучший снайпер МХЛ перешел из «Витязя» в «Салават Юлаев»

19-летний Максим Ильичев подписал с уфимским клубом двухлетний контракт
Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»
Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Лучший снайпер регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошлого сезона Максим Ильичев перешел из подмосковного «Витязя» в «Салават Юлаев». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба КХЛ.

19-летний форвард подписал контракт сроком на два года.

В прошлом сезоне Ильичев в 48 матчах набрал 48 (33+15) очков и вошел в символическую пятерку лучших игроков МХЛ.

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ стал вторым в Восточной конференции, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала, где проиграл ярославскому «Локомотиву».

«Витязь» ранее был исключен из состава участников КХЛ. Игроки подмосковного клуба получат статус «неограниченно свободный агент» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC

Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности

Президент Перу удвоила свою зарплату

«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении

Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ХК Салават Юлаев ХК Витязь КХЛ МХЛ
Материалы по теме
«Ладу» перевели в Западную конференцию КХЛ после исключения «Витязя»
Спорт
«Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года
Спорт
Клуб КХЛ объявил об уходе лучшего снайпера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Президент Эстонии снова отказался подписать закон о разрыве церкви с РПЦ Политика, 12:59
ЦБ выпустил посвященную Новому Уренгою серебряную монету Финансы, 12:53
Роспотребнадзор начал проверку после вспышки норовируса на теплоходе Общество, 12:49
Варшава сообщила о повреждении консульского отдела в Киеве Политика, 12:46
Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-х классов Общество, 12:43
Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве Политика, 12:43
Минобороны сообщило о занятии села рядом с Константиновкой Политика, 12:39
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Россиянка из UFC сообщила, что врачи заподозрили у нее лейкемию Спорт, 12:36
В «Транснефти» рассказали о заслугах покончившего с собой вице-президента Бизнес, 12:32
Мосбиржа запретила короткие позиции по акциям и облигациям ЮГК Инвестиции, 12:28
В Ижевске выросло число пострадавших при атаке БПЛА по предприятию Политика, 12:26
Погибшая в Ростовской области пенсионерка была воспитательницей Политика, 12:21
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Украина внесла актера Юрия Чернова в список угроз нацбезопасности Политика, 12:19