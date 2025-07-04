Лучший снайпер МХЛ перешел из «Витязя» в «Салават Юлаев»

19-летний Максим Ильичев подписал с уфимским клубом двухлетний контракт

Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Лучший снайпер регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошлого сезона Максим Ильичев перешел из подмосковного «Витязя» в «Салават Юлаев». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба КХЛ.

19-летний форвард подписал контракт сроком на два года.

В прошлом сезоне Ильичев в 48 матчах набрал 48 (33+15) очков и вошел в символическую пятерку лучших игроков МХЛ.

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ стал вторым в Восточной конференции, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала, где проиграл ярославскому «Локомотиву».

«Витязь» ранее был исключен из состава участников КХЛ. Игроки подмосковного клуба получат статус «неограниченно свободный агент» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.