Голландский футболист снова приостановил контракт с «Локомотивом»
Голландский нападающий Джирано Керк уведомил «Локомотив» о приостановке контракта до его истечения в июне следующего года, сообщила пресс-служба клуба.
Керк воспользовался разрешением ФИФА для легионеров замораживать контракты с российскими клубами из-за военной операции на Украине.
В январе 2023-го «Локомотив» по обоюдному согласию сторон уже приостанавливал контракт с Керком, который доиграл сезон в аренде в «Антверпене».
В прошлом сезоне Керк также играл за бельгийский клуб. В общей сложности на его счету 10 голов в 65 матчах за «Антверпен».
Голландец был игроком «Локомотива» с 2021 года, провел за него 51 матч и забил восемь голов.
Впервые ФИФА разрешила приостанавливать контракты в марте 2022 года, после чего большинство клубов РПЛ лишились легионеров и иностранных тренеров.