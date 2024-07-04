Голландский футболист Керк снова приостановил контракт с «Локомотивом»

Голландский футболист снова приостановил контракт с «Локомотивом»

Джирано Керк перестал играть за «Локомотив» с января 2023 года, приостановив контракт и уехав в Бельгию

Джирано Керк (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Голландский нападающий Джирано Керк уведомил «Локомотив» о приостановке контракта до его истечения в июне следующего года, сообщила пресс-служба клуба.

Керк воспользовался разрешением ФИФА для легионеров замораживать контракты с российскими клубами из-за военной операции на Украине.

В январе 2023-го «Локомотив» по обоюдному согласию сторон уже приостанавливал контракт с Керком, который доиграл сезон в аренде в «Антверпене».

В прошлом сезоне Керк также играл за бельгийский клуб. В общей сложности на его счету 10 голов в 65 матчах за «Антверпен».

Голландец был игроком «Локомотива» с 2021 года, провел за него 51 матч и забил восемь голов.

Впервые ФИФА разрешила приостанавливать контракты в марте 2022 года, после чего большинство клубов РПЛ лишились легионеров и иностранных тренеров.