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Второй бывший вице-губернатор стал заместителем Дегтярева в Минспорте

Бывший хабаровский вице-губернатор Никитин стал заместителем министра спорта
Александр Никитин стал вторым хабаровским вице-губернатором после Мгера Гандиляна, который вслед за Дегтяревым перешел из регионального правительства в Минспорт
Александр Никитин
Александр Никитин (Фото: khabarovsk.er.ru)

Александр Никитин назначен статс-секретарем — заместителем министра спорта России Михаила Дегтярева, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Никитину 36 лет. С июля 2020 года по сентябрь 2021-го он был руководителем аппарата губернатора и правительства Хабаровского края, а потом занимал должность первого вице-губернатора, которую покинул в середине июня.

Бывший хабаровский губернатор Дегтярев 14 мая был назначен министром спорта.

Бывший хабаровский вице-губернатор перешел вслед за Дегтяревым в Минспорт
Спорт

В конце июня замминистра спорта был назначен другой бывший вице-губернатор Мгер Гандилян, который работал с Дегтяревым и в Госдуме, и в правительстве Хабаровского края.

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Анна Сатдинова
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