Второй бывший вице-губернатор стал заместителем Дегтярева в Минспорте

Александр Никитин стал вторым хабаровским вице-губернатором после Мгера Гандиляна, который вслед за Дегтяревым перешел из регионального правительства в Минспорт

Александр Никитин (Фото: khabarovsk.er.ru)

Александр Никитин назначен статс-секретарем — заместителем министра спорта России Михаила Дегтярева, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Никитину 36 лет. С июля 2020 года по сентябрь 2021-го он был руководителем аппарата губернатора и правительства Хабаровского края, а потом занимал должность первого вице-губернатора, которую покинул в середине июня.

Бывший хабаровский губернатор Дегтярев 14 мая был назначен министром спорта.

В конце июня замминистра спорта был назначен другой бывший вице-губернатор Мгер Гандилян, который работал с Дегтяревым и в Госдуме, и в правительстве Хабаровского края.