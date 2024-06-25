Бывший хабаровский вице-губернатор перешел вслед за Дегтяревым в Минспорт
Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта России, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
Гандилян в июне покинул пост вице-губернатора — руководителя представительства правительства Хабаровского края при правительстве России.
С 14 мая Минспорт возглавляет бывший губернатор региона Михаил Дегтярев. Гандилян был помощником Дегтярева в Госдуме и вместе с ним перешел в правительство Хабаровского края.
С января 2020-го по май 2024 года пост министра спорта занимал Олег Матыцин.
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