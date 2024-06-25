Бывший хабаровский вице-губернатор перешел вслед за Дегтяревым в Минспорт

Мгер Гандилян работал с назначенным в мае министром спорта Михаилом Дегтяревым и в Госдуме, и в правительстве Хабаровского края

Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта России, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Гандилян в июне покинул пост вице-губернатора — руководителя представительства правительства Хабаровского края при правительстве России.

С 14 мая Минспорт возглавляет бывший губернатор региона Михаил Дегтярев. Гандилян был помощником Дегтярева в Госдуме и вместе с ним перешел в правительство Хабаровского края.

С января 2020-го по май 2024 года пост министра спорта занимал Олег Матыцин.