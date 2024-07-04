В РФС назвали преждевременными разговоры о матче со сборной Замбии

В четверг о планах провести матч Россия — Замбия рассказал российский посол Азим Ярахмедов. В РФС сказали, что находятся в контакте со всеми, кто может сыграть осенью товарищеские матчи, но пока ни с кем не договорились

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил ТАСС, что пока рано говорить о проведении осенью товарищеского матча со сборной Замбии.

О договоренности по поводу игры между сборными ранее в четверг сообщил российский посол в Замбии Азим Ярахмедов. По его словам, матч планируется на сентябрь—октябрь.

Митрофанов сказал, что РФС находится в контакте с рядом стран, которые могут сыграть товарищеские матчи в ближайшие окна ФИФА, но «таких сборных не так много, так как на континентах проходят свои турниры».

«Как только такие договоренности будут достигнуты, мы о них проинформируем», — отметил генсек РФС.

Сборная Замбии занимает 90-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за санкций УЕФА и ФИФА, которые не собираются возвращать команду на свои турниры до окончания военной операции на Украине.