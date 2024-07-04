Допущенный на Олимпиаду Сафиуллин победил Махача и вышел в третий круг Уимблдона

Допущенный на Олимпиаду россиянин вышел в третий круг Уимблдона

Роман Сафиуллин победил чеха Томаша Махача со счетом 6:2, 6:4, 5:7, 3:6 и в следующем круге встретится с французом Артюром Фисом

Роман Сафиуллин (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Четвертая ракетка России Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге россиянин, который занимает 44-е место в рейтинге ATP, обыграл чеха Томаша Махача (39) со счетом 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2,5 часа.

За выход в четвертый круг Сафиуллин сыграет с французом Артюром Фисом (34), который вышел в третий раунд после травмы поляка Хуберта Хуркача (7).

Ранее в третий круг вышел Даниил Медведев. Карен Хачанов свой матч второго круга проведет позднее в четверг.

Сафиуллин в прошлом году дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Это лучший результат россиянина на турнирах «Большого шлема» за карьеру.