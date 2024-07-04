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Отыгравший 500 матчей в НХЛ защитник перешел в СКА

Отыгравший 500 матчей в НХЛ защитник Никита Зайцев перешел в СКА
Контракт с бывшим защитником «Чикаго» и двукратным призером чемпионатов мира в составе сборной России Никитой Зайцевым рассчитан на четыре года
Никита Зайцев
Никита Зайцев (Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press)

Российский защитник Никита Зайцев, с 2016 года игравший в НХЛ, подписал четырехлетний контракт со СКА, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Ранее в КХЛ защитник играл в новосибирской «Сибири» и московском ЦСКА, с которым стал чемпионом России в 2015 году.

В НХЛ Зайцев выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Оттава Сенаторз» и «Чикаго Блэкхокс», в общей сложности сыграв 482 матча в регулярных чемпионатах (22 гола и 96 передач) и 18 игр в плей-офф (два голевых паса).

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В сборной России Зайцев стал бронзовым призером чемпионатов мира 2016 (вошел в символическую сборную) и 2019 годов, а также выиграл молодежный чемпионат мира в 2011 году.

СКА в прошлом сезоне проиграл во втором раунде Кубка Гагарина екатеринбургскому «Автомобилисту».

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ ХК СКА Санкт-Петербург
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