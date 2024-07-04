Бобровский объяснил, почему взял российский флаг на парад «Флориды»

По словам голкипера, идея взять с собой триколор родилась после посещения турнира UFC, где выступал российский боец Петр Ян

Сергей Бобровский (Фото: Bruce Bennett/Getty Images)

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о чемпионском параде своей команды в Форт-Лодердейле, на который он вышел с российским флагом. Идея взять с собой триколор родилась благодаря посещению турнира UFC, где выступал Петр Ян, сообщил голкипер «Матч ТВ».

«Я думаю, сейчас это важно для всех нас. Незадолго до плей-офф мне удалось побывать на турнире UFC. Как было классно услышать песню Басты на стадионе в Майами, под которую выходил наш боец Петр Ян! В этом бою он победил китайского бойца и с российским флагом на плечах поблагодарил всех за поддержку. Весь стадион был за него. Я тогда подумал: «Круто, вот бы мне так!», — рассказал Бобровский.

Сергей Бобровский в составе «Флориды Пантерз» 25 июня стал обладателем Кубка Стэнли. Команда россиянина проиграла три встречи подряд, однако в решающем седьмом матче смогла победить «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1. Бобровского назвали одним из самых полезных игроков противостояния — впервые в истории капитан команды после круга почета передал главный трофей НХЛ вратарю.

Спустя несколько дней после победы Российский голкипер вместе с партнерами вышел на сцену и выступил с речью в рамках чемпионского парада команды в Форт-Лодердейле. На плечах у Бобровского был российский флаг.