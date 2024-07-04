«РИА Новости» узнало о намерении Трусовой вернуться на лед

По данным источника агентства, в сентябре спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной России

Александра Трусова (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Фигуристка Александра Трусова собирается возобновить спортивную карьеру: в сентябре планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, сообщил «РИА Новости» источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

При этом окончательное решение о ее участии в контрольных прокатах будет принято только после летней подготовки, а также в соответствии с решением ФФККР, оговорился собеседник.

О том, что фигуристка решила возобновить карьеру, в разговоре с «Матч ТВ» заявил и бывший агент Трусовой Алексей Николаев. Изначально в своем материале издание назвало его действующим агентом спортсменки. Трусова отреагировала на публикацию постом следующего содержания: «Алексей Николаев не является моим агентом!» Но саму информацию о возвращении в большой спорт она опровергать не стала.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» пожелала Трусовой удачи. «Будет прекрасно, если она действительно выйдет на лед международных соревнований, когда нас допустят. Желаю ей только удачи», — сказала Тарасова.

Сейчас Александре Трусовой 20 лет. Она является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. Плюс ко всему в Пекине российская спортсменка стала первой фигуристкой в истории Игр, которой удалось исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. В сезоне 2023/24 она выступала исключительно в ледовых шоу.

Ранее стало известно, что Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов подали заявление в загс. 17 июня Трусова написала, что 24-летний Игнатов сделал ей предложение и она ответила согласием. Дата свадьбы пока не объявлена.