Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде «Флориды»
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел с российским флагом на чемпионском параде команды после победы в Кубке Стэнли. Церемония прошла в Форт-Лодердейре.
Российский голкипер вместе с партнерами вышел на сцену и выступил с речью. На плечах у Бобровского был российский флаг.
«Флорида» 25 июня обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала первый трофей в истории клуба.
Бобровский провел 14 сезонов в НХЛ. Он является единственным россиянином, который дважды признавался лучшим вратарем лиги.
За «Флориду» выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне вошел в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи». Завершил сезон с 36 победами (6 матчей на ноль), пропуская в среднему за игру 2,36 шайбы, отразив 91,5% бросков. В плей-офф он одержал 16 побед при 8 поражениях, в среднем пропустив 2,32 шайбы за игру, отразив 90,6% бросков.
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