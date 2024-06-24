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Руд ван Нистелрой начал переговоры о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий, забивший за МЮ 150 голов, может войти в тренерский штаб Эрика тен Хага
Руд ван Нистелрой
Руд ван Нистелрой (Фото: Fran Santiago/Getty Images)

Знаменитый в прошлом нидерландский футболист Руд ван Нистелрой может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве помощника главного тренера. На данный момент экс-нападающий ведет переговоры с английским клубом, сообщает Algemeen Dagblad. Об этом также пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Если стороны достигнут соглашения, то 47-летний ван Нистелрой станет ассистентом своего соотечественника Эрика тен Хага, возглавившего «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

Руд ван Нистелрой выступал за МЮ с 2001 по 2006 год, он перешел туда из голландского ПСВ. За это время он провел за команду 219 матчей в различных турнирах, в которых забил 150 мячей. После МЮ нападающий также играл за мадридский «Реал», «Гамбург» и «Малагу», завершив карьеру футболиста в 2012 году.

В 2014 году ван Нистелрой стал одним из ассистентов Гуса Хиддинка в сборной Нидерландов, а после его отставки продолжил работу в национальной команде. В 2016 году экс-футболист устроился в ПСВ, где значился тренером нападающих в юношеских составах структуры клуба. В марте 2022 года руководство команды из Эйндховена назначило своего бывшего игрока главным тренером.

В мае 2023 года ван Нистелрой, несмотря на неплохие результаты, подал в отставку, объяснив свое решение «недостаточным уровнем поддержки для дальнейшей работы». Сообщалось, что после этого он вел переговоры с бельгийским «Брюгге» и английским «Бернли», а также получал предложения из Германии и Испании. Однако ни с одной из команд контракт так и не был подписан.

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Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой
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