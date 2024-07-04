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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК ответил на сообщение об отмене Олимпийских игр в Париже

МОК ответил на данные об отмене Олимпийских игр в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Данные об отмене Игр являются частью продолжающейся кампании дезинформации против Франции, МОК, ее президента и Олимпийских игр, заявляют в МОК
Эмманюэль Макрон&nbsp;
Эмманюэль Макрон  (Фото: Xu Jinquan / Global look press)

Данные об отмене Олимпийских игр в Париже являются дезинформацией, сообщили в МОК в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Согласно заявлению, организационный комитет Париж-2024 опровергает эту информацию и призывает людей не распространять ее. По их словам, данные об отмене игр являются частью продолжающейся кампании дезинформации против Франции, МОК, ее президента и Олимпийских игр. «Эта информация не основана на каких-либо фактических данных. Президент МОК и все олимпийское движение с нетерпением ждут великолепных Олимпийских игр 2024 года в Париже начиная с церемонии открытия 26 июля», — говорится в сообщении.

3 июля французский еженедельник Le Point опубликовал статью, которую приводит Journal de Dimanche, с данными о том, что президент МОК Томас Бах якобы напуган роспуском Национального собрания во Франции и рассматривает возможность отмены или переноса Олимпийских игр на другой срок.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Поводом стала победа партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен на выборах в Европарламент. Ее результат (31,5%) оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение».

По итогам первого тура в парламент Франции RN набрала 33,1% голосов, а партия Макрона осталась третьей силой в стране с 20%. Второе место заняла партия «Новый народный фронт» (NFP) с 28%.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах Эмманюэль Макрон Париж
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