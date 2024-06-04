Мбаппе рассказал об угрозах от ПСЖ после решения не продлевать контракт
Нападающий Килиан Мбаппе боялся, что ему не дадут играть в «Пари Сен-Жермен» после его отказа продлить контракт с командой. Об этом футболист рассказал на пресс-конференции.
Мбаппе летом прошлого года решил не активировать опцию продления соглашения с французским клубом до конца сезона 2024/25. После этого он не поехал с командой в предсезонное турне, но позднее стороны уладили конфликт и Мбаппе вернулся в состав.
«Они дали мне понять [что я не буду играть за ПСЖ), они сказали это мне в лицо, они говорили со мной жестоко. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле, вот почему я всегда был признателен тренеру и спортивному директору», — цитирует Мбаппе RMC Sport.
Мбаппе отметил, что в прошедшем сезоне играл ниже своих стандартов. «Но сам факт того, что я играл, был поводом для гордости. Но я уверен, что в следующем сезоне я не буду доволен подобным выступлением», — добавил форвард.
Футболист добавил, что никогда не был несчастлив в ПСЖ, лишь отдельные вещи могли ему не нравиться. «Я лидер, за мной следили, поэтому я старался быть максимально позитивным. Тренер, игроки и сотрудники клуба меня поддерживали. Было бы некрасиво говорить о том, что я был несчастлив. Но некоторые вещи и люди делали меня несчастливым», — заключил нападающий.
«Реал» 3 июня объявил о переходе Мбаппе. Контракт c форвардом рассчитан на пять сезонов.
Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.
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