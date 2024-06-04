Мбаппе рассказал об угрозах от ПСЖ после его решения не продлевать контракт

Мбаппе рассказал об угрозах от ПСЖ после решения не продлевать контракт

По словам французского футболиста, руководство ПСЖ перед началом прошедшего сезона грозилось посадить его в запас, но главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш смогли разрешить конфликт

Килиан Мбаппе (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Нападающий Килиан Мбаппе боялся, что ему не дадут играть в «Пари Сен-Жермен» после его отказа продлить контракт с командой. Об этом футболист рассказал на пресс-конференции.

Мбаппе летом прошлого года решил не активировать опцию продления соглашения с французским клубом до конца сезона 2024/25. После этого он не поехал с командой в предсезонное турне, но позднее стороны уладили конфликт и Мбаппе вернулся в состав.

«Они дали мне понять [что я не буду играть за ПСЖ), они сказали это мне в лицо, они говорили со мной жестоко. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле, вот почему я всегда был признателен тренеру и спортивному директору», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе отметил, что в прошедшем сезоне играл ниже своих стандартов. «Но сам факт того, что я играл, был поводом для гордости. Но я уверен, что в следующем сезоне я не буду доволен подобным выступлением», — добавил форвард.

Футболист добавил, что никогда не был несчастлив в ПСЖ, лишь отдельные вещи могли ему не нравиться. «Я лидер, за мной следили, поэтому я старался быть максимально позитивным. Тренер, игроки и сотрудники клуба меня поддерживали. Было бы некрасиво говорить о том, что я был несчастлив. Но некоторые вещи и люди делали меня несчастливым», — заключил нападающий.

«Реал» 3 июня объявил о переходе Мбаппе. Контракт c форвардом рассчитан на пять сезонов.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.