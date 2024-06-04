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Хорватский футболист «Урала» получил российское гражданство

Хорватский футболист «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство
Силвие Бегич выступает в России с 2017 года, ранее он играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов»
Силвие Бегич
Силвие Бегич (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Хорватский защитник «Урала» Силвие Бегич получил гражданство России. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», — сказал Иванов.

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Бегичу 31 год, в России он выступает с 2017-го, когда перешел в «Оренбург». Также он выступал за казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», с сентября 2022 года играет за «Урал».

В прошедшем сезоне Бегич провел за «Урал» 32 матча, в которых забил семь голов.

«Урал» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял 14-е место, в стыковых матчах уступил тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетел из элитного дивизиона.

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