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Участник Матчей звезд Единой лиги ВТБ погиб в ДТП в США

Участник Матчей звезд Единой лиги ВТБ Дрю Гордон погиб в ДТП в США
Американский баскетболист Дрю Гордон в разные годы выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит», «Зелену-Гуру», «Автодор» и «Локомотив-Кубань», дважды приглашался на Матч звезд (2018, 2021)
Дрю Гордон
Дрю Гордон (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Американский баскетболист Дрю Гордон, который играл за несколько клубов Единой лиги ВТБ, погиб в ДТП в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщает ESPN.

Гордону было 33 года. У него остались жена и трое детей.

Гордон в сезоне 2014/15 провел девять матчей в НБА за «Филадельфию Севенти Сиксерс». Также он играл за сербский «Партизан», итальянское «Динамо» (Сассари), турецкий «Банвит», французский «Шампань Шалон-Реймс», литовский «Летувос Ритас», польскую «Зелену-Гуру», украинский «Будивельник», японский «Райзинг Зефир Фукуока» и российские клубы «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань».

Баскетболист дважды участвовал в Матчах звезд Единой лиги ВТБ (2018, 2021), признавался игроком месяца в лиге (февраль 2021-го).

Карьеру Гордон завершил летом 2023 года.

Его младший брат Аарон сейчас выступает в НБА за «Денвер Наггетс».

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Баскетбол Единая лига ВТБ БК Зенит ДТП
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