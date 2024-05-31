Участник Матчей звезд Единой лиги ВТБ погиб в ДТП в США
Американский баскетболист Дрю Гордон, который играл за несколько клубов Единой лиги ВТБ, погиб в ДТП в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщает ESPN.
Гордону было 33 года. У него остались жена и трое детей.
Гордон в сезоне 2014/15 провел девять матчей в НБА за «Филадельфию Севенти Сиксерс». Также он играл за сербский «Партизан», итальянское «Динамо» (Сассари), турецкий «Банвит», французский «Шампань Шалон-Реймс», литовский «Летувос Ритас», польскую «Зелену-Гуру», украинский «Будивельник», японский «Райзинг Зефир Фукуока» и российские клубы «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань».
Баскетболист дважды участвовал в Матчах звезд Единой лиги ВТБ (2018, 2021), признавался игроком месяца в лиге (февраль 2021-го).
Карьеру Гордон завершил летом 2023 года.
Его младший брат Аарон сейчас выступает в НБА за «Денвер Наггетс».
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