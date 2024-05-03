Рублев впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
В полуфинале 26-летний россиянин, посеянный на турнире под седьмым номером, победил американца Тейлора Фритца, 13-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.
В личных встречах у Рублева и Фритца счет стал 5–4 в пользу американца.
Во втором полуфинале позднее сыграют Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).
Россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира в Мадриде, ранее он не доходил дальше 1/4 финала.
Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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