Рублев победил американца Фритца и вышел в финал «Мастерса» в Мадриде

Рублев впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист в полуфинальном матче обыграл американца Тейлора Фритца в двух сетах. Соперником Рублева в финале будет канадец Феликс Оже-Альяссим или чех Иржи Легечка

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

В полуфинале 26-летний россиянин, посеянный на турнире под седьмым номером, победил американца Тейлора Фритца, 13-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.

В личных встречах у Рублева и Фритца счет стал 5–4 в пользу американца.

Во втором полуфинале позднее сыграют Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).

Россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира в Мадриде, ранее он не доходил дальше 1/4 финала.

Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.