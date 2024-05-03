Ферстаппен ответил на вопрос о возможном уходе из Red Bull
Чемпион трех последних сезонов в «Формуле-1» нидерландец Макс Ферстаппен заявил, что не думает об уходе из команды Red Bull в настоящий момент. Его цитирует сайт «Формулы-1».
Ранее на этой неделе стало известно, что Red Bull покидает технический директор Эдриан Ньюи, который работал в команде c 2006 года и создал все семь чемпионских болидов.
«Нет, не в данный момент, — ответил Ферстаппен на вопрос, заставил ли его задуматься о будущем в команде предстоящий уход Ньюи. — Как я говорил раньше, самое важное иметь самую быструю машину, потому что так легче принимать правильные решения. В конце концов, у нас собралась по-настоящему сильная команда, о которой, возможно, недостаточно часто пишут в прессе».
Ранее портал F-1 Insider писал, что Mercedes готов предложить Ферстаппену зарплату в €150 млн в год. Глава немецкой команды Тото Вольфф также говорил, что хотел бы пригласить голландца.
«В конце концов, дело не в деньгах. Я очень доволен тем, что имею в Red Bull», — отметил Ферстаппен.
26-летний Ферстаппен в нынешнем сезоне занимает первое место в личном зачете, выиграв четыре из пяти прошедших Гран-при.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года