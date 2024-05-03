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Ферстаппен ответил на вопрос о возможном уходе из Red Bull

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен отверг возможность ухода из Red Bull
Трехкратный чемпион «Формулы-1» заявил, что в ближайшее время не планирует покидать свою команду
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Чемпион трех последних сезонов в «Формуле-1» нидерландец Макс Ферстаппен заявил, что не думает об уходе из команды Red Bull в настоящий момент. Его цитирует сайт «Формулы-1».

Ранее на этой неделе стало известно, что Red Bull покидает технический директор Эдриан Ньюи, который работал в команде c 2006 года и создал все семь чемпионских болидов.

«Нет, не в данный момент, — ответил Ферстаппен на вопрос, заставил ли его задуматься о будущем в команде предстоящий уход Ньюи. — Как я говорил раньше, самое важное иметь самую быструю машину, потому что так легче принимать правильные решения. В конце концов, у нас собралась по-настоящему сильная команда, о которой, возможно, недостаточно часто пишут в прессе».

Red Bull объявил об уходе создателя лучшего болида «Формулы-1»
Спорт
Эдриан Ньюи

Ранее портал F-1 Insider писал, что Mercedes готов предложить Ферстаппену зарплату в €150 млн в год. Глава немецкой команды Тото Вольфф также говорил, что хотел бы пригласить голландца.

«В конце концов, дело не в деньгах. Я очень доволен тем, что имею в Red Bull», — отметил Ферстаппен.

26-летний Ферстаппен в нынешнем сезоне занимает первое место в личном зачете, выиграв четыре из пяти прошедших Гран-при.

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