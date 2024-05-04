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Стала известна дата матча «Спартака» и «Балтики» за выход в финал Кубка

«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в суперфинал Кубка России 14 мая
Финал «пути регионов» Кубка России пройдет 14 мая. Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал, где сыграет против ЦСКА или «Зенита»
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Финальный матч Кубка России по футболу в «пути регионов» пройдет в Калининграде 14 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Встреча между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» начнется в 20:45 мск.

Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, который пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники».

«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в суперфинал Кубка России
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Ростов»

Там соперником команды станет лучший из противостояния между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в финале «пути РПЛ». Первая встреча у них завершилась со счетом 1:1, ответная пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

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Теги
Футбол Кубок России по футболу ФК Спартак Москва ФК Балтика
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«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в суперфинал Кубка России
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