«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в суперфинал Кубка России 14 мая

Стала известна дата матча «Спартака» и «Балтики» за выход в финал Кубка

Финал «пути регионов» Кубка России пройдет 14 мая. Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал, где сыграет против ЦСКА или «Зенита»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Финальный матч Кубка России по футболу в «пути регионов» пройдет в Калининграде 14 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Встреча между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» начнется в 20:45 мск.

Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, который пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники».

Там соперником команды станет лучший из противостояния между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в финале «пути РПЛ». Первая встреча у них завершилась со счетом 1:1, ответная пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.