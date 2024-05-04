Стала известна дата матча «Спартака» и «Балтики» за выход в финал Кубка
Финальный матч Кубка России по футболу в «пути регионов» пройдет в Калининграде 14 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.
Встреча между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» начнется в 20:45 мск.
Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, который пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники».
Там соперником команды станет лучший из противостояния между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в финале «пути РПЛ». Первая встреча у них завершилась со счетом 1:1, ответная пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.
Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах