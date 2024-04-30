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«Реал» не смог обыграть «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ

«Реал» не смог обыграть «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 2:2
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча на «Альянц Арене» завершилась со счетом 2:2.

В составе «Реала» забитыми мячами отметился Винисиус Жуниор (24-я минута и 83 с пенальти).

У мюнхенской команды отличился Лерой Сане (53) и Гарри Кейн (57 с пенальти).

Кейн сделал 11 (8 голов + 3 передачи) голевых действий в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, что является рекордом среди англичан. Он превзошел результат Дэвида Бекхэма (1998/99) и Стивена Джеррарда (2007/08), на счету которых было по 10 очков.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер провел свой 150-й матч за «Баварию» на турнире. Он стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, сыгравшим 150+ игр за один клуб, после Хави (151 за «Барселону») и Икера Касильяса (150 за «Реал»).

«Реал» не проигрывает в последних 10 матчах Лиги чемпионов — 7 побед и 3 ничьи, причем все они были в этом сезоне. Только однажды у них была более длительная беспроигрышная серия в рамках одного сезона турнира: 11 матчей без поражений в сезоне 2016/17, тогда они выиграли трофей

Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде. Лучшая пара сыграет в финале с победителем в противостоянии «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «ПСЖ» (Франция).

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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