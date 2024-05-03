Тренер олимпийских чемпионов по волейболу Алекно возглавил «Зенит»
Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно возглавил петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт с 57-летним Алекно подписан на два года. В прошедшем чемпионате России «Зенит» занял шестое место.
Алекно трижды в своей карьере возглавлял сборную России (2007–2008, 2011–2012, 2015–2016). Под его руководством национальная команда в 2012 году завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне. Также Алекно приводил сборную к победам в Мировой лиге (2011), Кубке мира (2011) и бронзе Олимпиады-2008.
Кроме того, Алекно возглавлял французский «Тур», московский «Луч», московское «Динамо», казанский «Зенит», с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов, и сборную Ирана, которую покинул в 2021 году.
После ухода из команды Ирана, с которой он занял девятое место на Олимпиаде в Токио, Алекно не работал тренером.
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