Тренер олимпийских чемпионов по волейболу Алекно возглавил «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России возглавил петербургский клуб, с которым подписал двухлетний контракт

Владимир Алекно (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно возглавил петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 57-летним Алекно подписан на два года. В прошедшем чемпионате России «Зенит» занял шестое место.

Алекно трижды в своей карьере возглавлял сборную России (2007–2008, 2011–2012, 2015–2016). Под его руководством национальная команда в 2012 году завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне. Также Алекно приводил сборную к победам в Мировой лиге (2011), Кубке мира (2011) и бронзе Олимпиады-2008.

Кроме того, Алекно возглавлял французский «Тур», московский «Луч», московское «Динамо», казанский «Зенит», с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов, и сборную Ирана, которую покинул в 2021 году.

После ухода из команды Ирана, с которой он занял девятое место на Олимпиаде в Токио, Алекно не работал тренером.