Капитан «Металлурга» сравнил жизнь в Москве и в Нью-Йорке
Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в интервью Maxim сравнил жизнь в Москве и Нью-Йорке.
Яковлев сезон 2018/19 провел в клубе НХЛ «Нью-Джерси Девилз».
«В Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче. Там все как-то в минимализме, простенько. Понятно, что уровень ресторанов разный, есть и мишленовский. Но в Москве как-то все с размахом, а в Нью-Йорке, да во всей Америке, такого нет», — сказал Яковлев.
По словам Яковлева, он не был особо впечатлен своей жизнью в США. «Я прожил год, можно сказать, в Нью-Йорке, потому что моя квартира в Нью-Джерси располагалась буквально на берегу Гудзона, напротив меня был Манхэттен. И не могу сказать, что я хотел бы там остаться жить, что был впечатлен этим невероятно», — отметил хоккеист.
32-летний Яковлев в нынешнем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга», который обыграл в финальной серии ярославский «Локомотив».
В составе сборной России Яковлев становился олимпийским чемпионом (2018), серебряным призером Олимпийских игр (2022), чемпионом мира (2014) и серебряным призером ЧМ (2015).
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