Россиянка-боец UFC рассказала сколько потратила на жизнь в США

Виктория Дудакова отметила, что жизнь в Америке — это недешевое удовольствие. Она добавила, что заработанные деньги с поединков тратит на следующий бой

Российская боец UFC Виктория Дудакова рассказала корреспонденту «РБК Спорт», что во время подготовки к дебютному бою в UFC на двоих она потратила около $10 тыс.

«Сейчас в UFC не настолько много платят. Не уверена, что можно разглашать гонорар, но это небольшая сумма. Но жить хотя бы месяц в Америке — это недешевое удовольствие. Допустим, когда мы ехали на подготовку к дебютному бою в UFC, мы потратили на двоих где-то $10 тыс. Это не так дешево».

Дудакова отметила, что заработанные деньги с поединков тратит «на следующий бой». «Соответственно, что остается, стараемся откладывать и стараемся тратить на другой тренировочный лагерь. Грубо говоря, мы сейчас просто инвестируем в себя. Пока настолько зарабатывать не получается».

В конце августа 2022 года Дудакова победила бразильянку Марию Сильву на турнире Dana White's Contender Series и получила контракт с организацией.

24-летняя Дудакова является представительницей минимального веса (до 52,2 кг). В ее активе восемь побед в восьми профессиональных поединках в ММА.