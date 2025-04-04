Победная серия лыжницы Терентьевой остановилась на 13-й гонке

Олимпийская чемпионка уступила в гонке на 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске 19-летней Алине Пеклецовой

Наталья Терентьева (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

19-летняя лыжница показала результат 27 минут 33,4 секунды.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) с отставанием в 4 секунды.

Победная серия Терентьевой остановилась на 13-м старте. До этого она выиграла все гонки, в которых участвовала, после спринта на январском этапе Кубка в Казани.

Третье место заняла Дарья Непряева (+18,4).

Позднее в пятницу в Кировске пройдет гонка на 15 км у мужчин.