Победная серия лыжницы Терентьевой остановилась на 13-й гонке
Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).
19-летняя лыжница показала результат 27 минут 33,4 секунды.
Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) с отставанием в 4 секунды.
Победная серия Терентьевой остановилась на 13-м старте. До этого она выиграла все гонки, в которых участвовала, после спринта на январском этапе Кубка в Казани.
Третье место заняла Дарья Непряева (+18,4).
Позднее в пятницу в Кировске пройдет гонка на 15 км у мужчин.
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