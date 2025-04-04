Умер один из основателей футбольного «Нефтехимика» Наиль Валеев

Валеев скончался в возрасте 63 лет. Он долгое время работал начальником команды и вице-президентом «Нефтехимика», был заместителем гендиректора «Нижнекамскнефтехима» и депутатом госсовета Татарстана

Фото: ФК «Нефтехимик»

Бывший вице-президент и один из основателей футбольного «Нефтехимика» Наиль Валеев скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале нижнекамского клуба, выступающего в Первой лиге.

В разное время Валеев работал в «Нефтехимике» начальником команды и вице-президентом, работал в должности заместителя генерального директора «Нижнекамскнефтехима», отвечая за развитие спортивного направления на предприятии, был депутатом госсовета Татарстана.

В 1991 году при участии Валеева «Нефтехимик» получил профессиональный статус.

«Футбольный клуб «Нефтехимик» выражает соболезнования родным и близким Наиля Раифовича. Прощание состоится завтра, 4 апреля, в Центральной соборной мечети Нижнекамска (с 8:30 до 10:00)», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне «Нефтехимик» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 30 очков в 26 матчах.