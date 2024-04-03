В Испании сообщили, что Надаль может пропустить еще шесть недель
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рискует пропустить еще несколько турниров и вернуться на корт только через шесть недель из-за травмы спины, сообщает Sport.es.
Если 37-летнему испанцу не удастся решить проблемы со спиной, из-за которых он не может нормально подавать, он пропустит «Мастерсы» в Монте-Карло и Мадриде, а также турнир в Барселоне и вернется на корт уже в Риме (8-19 мая), чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос».
Надаль не играл с января, а до этого пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы бедра. Возвращение испанца на корт ожидалось на турнире «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), но он снялся накануне старта.
TennisUpToDate отмечает, что перед грунтовым «Мастерсом» в Монте-Карло (7–14 апреля) Надаля видели активно тренирующимся на корте, но не выполняющим подачу.
Пока испанец числится среди участников турнира в Монте-Карло.
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