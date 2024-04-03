 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Испании сообщили, что Надаль может пропустить еще шесть недель

Sport.es: Надаль может пропустить еще шесть недель из-за травмы спины
Пока испанец числится среди участников предстоящего «Мастерса» в Монте-Карло, но, по информации СМИ, у него сохраняются проблемы со спиной и он не может полноценно подавать, из-за чего может пропустить еще несколько турниров
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Candice Ward / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рискует пропустить еще несколько турниров и вернуться на корт только через шесть недель из-за травмы спины, сообщает Sport.es.

Если 37-летнему испанцу не удастся решить проблемы со спиной, из-за которых он не может нормально подавать, он пропустит «Мастерсы» в Монте-Карло и Мадриде, а также турнир в Барселоне и вернется на корт уже в Риме (8-19 мая), чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос».

Надаль не играл с января, а до этого пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы бедра. Возвращение испанца на корт ожидалось на турнире «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), но он снялся накануне старта.

Джокович объяснил свое решение сняться с «Мастерса» в Майами
Спорт
Новак Джокович

TennisUpToDate отмечает, что перед грунтовым «Мастерсом» в Монте-Карло (7–14 апреля) Надаля видели активно тренирующимся на корте, но не выполняющим подачу.

Пока испанец числится среди участников турнира в Монте-Карло.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль ATP
Материалы по теме
Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Спорт
Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером на «Мастерсе»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 17:06
Власти Израиля дополнительно призовут резервистов для частей ПВО Политика, 23:08
Шойгу назвал министру обороны Франции условия для переговоров по Украине Политика, 23:06
Москва сообщила о попытках французского министра настойчиво убедить Шойгу Политика, 22:59
Роскомнадзор заявил, что не блокировал WhatsApp Технологии и медиа, 22:33
Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком» в Кубке России Спорт, 22:32
В Екатеринбурге нашли мертвым бизнесмена Общество, 22:23
Два человека погибли из-за непогоды в Москве Общество, 22:16
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Испании сообщили, что Надаль может пропустить еще шесть недель Спорт, 21:59
Кадыров призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах Политика, 21:56
Пиняев заявил, что арбитру не хватило «реанимации на поле» для пенальти Спорт, 21:38
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 21:33
Шмыгаль сообщил об усвоенных уроках летнего контрнаступления ВСУ Политика, 21:23
В Ростове потушили открытое горение в ангаре с горючим на 1 тыс. кв. м Общество, 21:19
Bloomberg узнал, что союзники Киева опасаются летнего наступления России Политика, 21:19