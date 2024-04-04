«Сильнейших будут убирать». Лучшего российского борца не допустили до Игр

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев исключен из числа участников олимпийской квалификации в Баку за поддержку военной операции. Реакция экспертов на отстранение — в подборке «РБК Спорт»

Михаил Мамиашвили (Фото: United World Wrestling)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев исключен из числа участников олимпийской квалификации в Баку за поддержку военной операции на Украине и членство в «Динамо».

В релизе UWW отмечается, что комиссия по допуску обнаружила «новую информацию» о поддержке спортсменом военной операции и о том, что он «до сих пор официально считается членом клуба «Динамо». Что говорят об исключении Садулаева — в подборке «РБК Спорт».

Реакция экспертов

Михаил Мамиашвили, Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)

«Мы будем приводить аргументацию в Баку. Благо еще остались люди в международной федерации, которые способны слушать в отличие от чиновников МОК. Не мы навязываем эти глупости, которые сегодня реализуются. Тем не менее, надо сохранить спокойствие и понимать с чем мы сталкиваемся. Нужно аргументировано доносить свою позицию и решать задачи. У нас еще есть время до стамбульского турнира и самих олимпийских игр», — сказал Мамиашвили «РБК Спорт».

В феврале Садулаев не смог попасть на чемпионат Европы в Румынию, поскольку ему отказали во въезде в аэропорту Бухареста.

Наталья Гольц, чемпионка Европы и призер чемпионатов мира

«Это подрывает веру справедливость. Мы видели, как Садулаев после чемпионата мира, после тяжелой операции стремился вернуться на ковер, чтобы выступать на лицензионных турнирах и иметь возможность поехать на Олимпиаду и исполнить свою спортивную мечту — стать трехкратным олимпийским чемпионом. Такое отношение к нам - это большая боль. Мы готовы уже ко всему, но в случае с этим турниром все очень неожиданно, потому что UWW допускала до чемпионата мира, давала возможность бороться. Хочется верить, что как-то ситуация изменится к следующему лицензионному турниру», — заявил Гольца «РБК Спорт».

Юрий Голубовский, бывший главный тренер женской сборной России по борьбе

«Обидно, что политика активно вмешивается в спорт. Можно было ожидать,что сильнейших спортсменов России будут убирать, чтобы расчистить путь на олимпийских играх участникам из других стран. Это все ожидаемо. Думаю, что впереди еще будут подобные неприятные решения. В данной ситуации, ожидать снисходительности от МОК не придется», — сказал Голубовский «РБК Спорт».

Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

«Садулаев — представитель «Динамо». Уже было сказано, что спортсмены «в погонах» не будут допущены до ОИ. Рассчитывать на снисхождение МОК после всего заявленного смысла нет. Даже если предположить, что Абдулрашиду дали возможность приехать на соревнования, пришлось бы подписывать гнусные бумажки. Не думаю, что он пошел бы на это», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».