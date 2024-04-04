Матч команды Панарина начался с массовой драки

Из-за массовой потасовки на матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Девилз» до конца встречи были удалены восемь хоккеистов

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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Матч начался с массовой драки. Сразу же после стартового вбрасывания игроки сбросили краги и устроили потасовку.

Всего наказание получили восемь хоккеистов с обеих сторон: у «Рейнджерс» были наказаны Джейкоб Труба, К'Андре Миллер, Баркли Гудроу и Мэтт Ремпе, у «Девилз» — Кертис Макдермид, Джон Марино, Кевин Баль и Крис Тирни. Игроки получили матч-штрафы и были удалены до конца встречи.

Через пять минут после массовой потасовки произошла еще одна драка: нападающий «Рейнджерс» Уильям Кулле толкнул форварда «Девилз» Доусона Мерсера на борт, после чего началась потасовка. Оба игрока получили дисциплинарные штрафы.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом матче отметился заброшенной шайбой и одной голевой передачей.

«Рейнджерс» набрал 106 очков в 76 играх и лидирует в сводной турнирной таблице чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» с 76 баллами занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе.