Матч команды Панарина начался с массовой драки
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.
Матч начался с массовой драки. Сразу же после стартового вбрасывания игроки сбросили краги и устроили потасовку.
Всего наказание получили восемь хоккеистов с обеих сторон: у «Рейнджерс» были наказаны Джейкоб Труба, К'Андре Миллер, Баркли Гудроу и Мэтт Ремпе, у «Девилз» — Кертис Макдермид, Джон Марино, Кевин Баль и Крис Тирни. Игроки получили матч-штрафы и были удалены до конца встречи.
Через пять минут после массовой потасовки произошла еще одна драка: нападающий «Рейнджерс» Уильям Кулле толкнул форварда «Девилз» Доусона Мерсера на борт, после чего началась потасовка. Оба игрока получили дисциплинарные штрафы.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом матче отметился заброшенной шайбой и одной голевой передачей.
«Рейнджерс» набрал 106 очков в 76 играх и лидирует в сводной турнирной таблице чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» с 76 баллами занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ