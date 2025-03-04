Один из лучших игроков нынешнего сезона НБА порвал «кресты»

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона

Кайри Ирвинг (Фото: Sam Hodde / Getty Images)

Разыгрывающий клуба НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает ESPN.

32-летний Ирвинг получил это повреждение в конце первой четверти встречи против «Сакраменто Кингз» (98:122) 3 марта.

Чемпион НБА и девятикратный участник Матча всех звезд в нынешнем сезоне провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 24,7 очка, делал 5,6 передачи и 4,1 подбора. Ирвинг — единственный в этом сезоне НБА игрок, который набирал в среднем за игру не менее 20 очков, реализовывал 40% трехочковых бросков и 90% штрафных.

В прошлом сезоне «Даллас» дошел до финала плей-офф, но сейчас занимает лишь десятое место в Западной конференции, одержав 32 победы в 62 матчах.

В начале февраля «Даллас» обменял другого своего лидера — Луку Дончича в «Лос-Анжделес Лейкерс» на Энтони Дэвиса, который в первом же своем матче за «Маверикс» травмировал бедро и выбыл на один-два месяца.