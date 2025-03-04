 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Один из лучших игроков нынешнего сезона НБА порвал «кресты»

Звезда НБА Кайри Ирвинг порвал «кресты» и выбыл до конца сезона
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона
Кайри Ирвинг
Кайри Ирвинг (Фото: Sam Hodde / Getty Images)

Разыгрывающий клуба НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает ESPN.

32-летний Ирвинг получил это повреждение в конце первой четверти встречи против «Сакраменто Кингз» (98:122) 3 марта.

Чемпион НБА и девятикратный участник Матча всех звезд в нынешнем сезоне провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 24,7 очка, делал 5,6 передачи и 4,1 подбора. Ирвинг — единственный в этом сезоне НБА игрок, который набирал в среднем за игру не менее 20 очков, реализовывал 40% трехочковых бросков и 90% штрафных.

В прошлом сезоне «Даллас» дошел до финала плей-офф, но сейчас занимает лишь десятое место в Западной конференции, одержав 32 победы в 62 матчах.

В начале февраля «Даллас» обменял другого своего лидера — Луку Дончича в «Лос-Анжделес Лейкерс» на Энтони Дэвиса, который в первом же своем матче за «Маверикс» травмировал бедро и выбыл на один-два месяца.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Даллас Маверикс
Материалы по теме
Лучший игрок НБА 2023 года выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Спорт
Чемпион НБА потеряет $2,85 млн за таблетку опиоидного анальгетика
Спорт
Карри под сирену забил трехочковый со своей половины в матче НБА. Видео
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Суд оштрафовал офицера за взятки от желающих служить на «Панцире»Общество, 21:05
Как Евросоюз собирается найти €800 млрд на свое перевооружениеПолитика, 21:01
Ушаков сообщил, что США не назначили своего спецпредставителя по УкраинеПолитика, 20:53
Песков положительно оценил готовность Зеленского вернуться к переговорамПолитика, 20:45
«Яблоко» вышло из Альянса либералов из-за позиции по УкраинеПолитика, 20:41
Renaissance Capital ожидает снижение прибыли Globaltrans в 2024 годуИнвестиции, 20:40
Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за их конфликтСпорт, 20:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский поговорил со Стармером перед заявлением о стремлении к мируПолитика, 20:32
Дронов стал основным кандидатом в губернаторы Новгородской областиПолитика, 20:29
Ушаков сообщил о договоренности России и США провести переговоры по ИрануПолитика, 20:27
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 20:22
Apple представила iPad Air с искусственным интеллектомLife, 20:19
Один из лучших игроков нынешнего сезона НБА порвал «кресты»Спорт, 20:11
Краудлендинг-платформа JetLend назвала первый день торгов после IPOИнвестиции, 19:53