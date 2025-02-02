ESPN: в НБА обменяют Луку Дончича на Энтони Дэвиса в рамках исторической сделки

ESPN узнал об историческом обмене в НБА с участием клуба Леброна Джеймса

Самый результативный игрок прошлого сезона Дончич, у которого в последнее время было несколько травм, отправится в «Лейкерс», а «Даллас» получит за словенца чемпиона НБА Энтони Дэвиса

Лука Дончич (слева) (Фото: Ron Jenkins / Getty Images)

Клубы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» договорились о сделке, в рамках которой впервые в истории НБА друг на друга обменяют двух игроков символической сборной лиги (All-NBA Team) — Луку Дончича и Энтони Дэвиса. Об этом сообщает ESPN.

Словенский защитник «Далласа» Дончич отправится в «Лейкерс» к Леброну Джеймсу, центровой Дэвис проследует в обратном направлении.

Эта сделка повлияет на баланс сил в Западной конференции НБА на несколько лет вперед, отмечает телеканал. При этом новость об обмене стала неожиданной для обоих главных участников.

Инициатором обмена выступил «Даллас» из-за проблем с травмами Дончича, которые в клубе связывают с недостаточной дисциплиной игрока в поддержании физической формы и соблюдении рациона. Самый результативный игрок «регулярки» прошлого сезона отыграл в этом чемпионате только 22 матча.

«Лейкерс» в рамках обмена получит Дончича, Макси Клебера и Маркиффа Морриса из «Далласа», а «Маверикс» — Дэвиса, Макса Кристи и выбор «Лос-Анджелеса» в первом раунде драфта 2029 года. В сделке также участвует «Юта Джазз», которому достанется Джейлен Худ-Скифино и два драфт-пика обеих команд в 2025 году.

«Лейкерс» занимает пятое место в Западной конференции, «Даллас» — восьмое, «Юта» — последнее.

Дончич — чемпион Евробаскета (2017), пять раз входил в сборную всех звезд НБА, признавался лучшим новичком сезона в лиге (2019). Дэвис — двукратный олимпийский чемпион (2012, 2024), чемпион НБА (2020), его десять раз включали в сборную звезд лиги.