Десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского похоронили в Москве

Похороны Спасского, который умер 27 февраля на 89-м году жизни, состоялись на Троекуровском кладбище

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Десятый чемпионом мира по шахматам Борис Спасский похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 4 марта в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя, состоялась церемония прощания с шахматистом.

Спасский скончался 27 февраля на 89-м году жизни.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, со второй попытки победив в титульном матче Тиграна Петросяна, а в 1972-м в Рейкьявике уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру.

В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад, был двукратным чемпионом СССР. В 1976-м Спасский эмигрировал во Францию, женившись на сотруднице французского посольства Марине Щербачевой.

В 2012-м Спасский вернулся в Россию, активно занимался популяризацией шахмат в стране. В 2018-м его избрали почетным президентом Федерации шахмат России (ФШР).