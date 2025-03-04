Кадры с церемонии прощания с чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским

Как прошла церемония прощания с чемпионом мира по шахматам Спасским

Церемония прощания с десятикратным чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским, который умер 27 февраля на 89-м году жизни, состоялась 4 марта в Преображенской церкви. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорта»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским прошла в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Прощание с шахматистом началось в полдень по московскому времени.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемонию посетили около 200 человек. Попрощаться со Спасским пришли представители шахматного мира, среди которых глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

Президент FIDE назвал Спасского мировой легендой, которая оставила «невероятно богатое творчество». «Всей своей жизнью и игрой он написал учебник для шахматистов, на котором уже выросло не одно поколение сильных гроссмейстеров. И будут продолжать учиться и набираться опыта новые поколения шахматистов», — сказал Дворкович ТАСС.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Также попрощаться с гроссмейстером пришел глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, который отметил, что организация будет «всячески популяризировать творчество и наследие» Спасского.

«Борис Васильевич был выдающейся личностью. На его творчестве, партиях учились многие поколения советских и российских шахматистов. Спасский — это целая эпоха», — сказал Филатов ТАСС.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, со второй попытки победив в титульном матче Тиграна Петросяна, а в 1972-м в Рейкьявике уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад. В 1961 и 1973 годах Спасский выиграл чемпионат СССР, а в 1976-м эмигрировал во Францию, женившись на сотруднице французского посольства Марине Щербачевой. В 1984 и 1986 годах возглавлял сборную этой страны на шахматных олимпиадах.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 1990-х годах Спасский практически перестал выступать на крупных турнирах, в 2012-м вернулся в Россию, активно занимался популяризацией шахмат в стране, в 2018-м его избрали почетным президентом ФШР.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Спасский 27 февраля скончался в возрасте 88 лет. Десятого чемпиона мира по шахматам похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы.