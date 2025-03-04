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Лыжницу лишили серебра чемпионата России в спринте
Лыжницу Кириллову лишили серебра чемпионата России в спринте
Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали за наезд на лыжи соперницы в финальном забеге в Казани
Анастасия Кириллова (справа)
Лыжница Анастасия Кириллова лишена серебра чемпионата России в спринте классическим стилем после протеста. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Кириллова 4 марта в Казани в спринте показала второй результат, уступив Наталье Терентьевой (Непряевой). Третьей была Алена Баранова.
«После подачи протеста из-за инцидента на финишной прямой, когда Кириллова перестроилась на лыжи Барановой, Кириллову сместили со второго места на шестое», — сообщили в ФЛГР.
Таким образом, Баранова получила серебро, а бронза досталась Анастасии Фалеевой.
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