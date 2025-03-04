Лыжницу лишили серебра чемпионата России в спринте

Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали за наезд на лыжи соперницы в финальном забеге в Казани

Анастасия Кириллова (справа) (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжница Анастасия Кириллова лишена серебра чемпионата России в спринте классическим стилем после протеста. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Кириллова 4 марта в Казани в спринте показала второй результат, уступив Наталье Терентьевой (Непряевой). Третьей была Алена Баранова.

«После подачи протеста из-за инцидента на финишной прямой, когда Кириллова перестроилась на лыжи Барановой, Кириллову сместили со второго места на шестое», — сообщили в ФЛГР.

Таким образом, Баранова получила серебро, а бронза досталась Анастасии Фалеевой.