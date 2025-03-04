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Эксклюзив

Топ-менеджер «Спартака» заявил о сложностях в переговорах из-за санкций

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао назвал привлечение легионеров ресурсозатратным процессом
Фото: Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао
Фото: Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал, что трансферные сделки, которые за последнее время совершил клуб, осложнялись целым рядом факторов, в том числе санкциями. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, отвечая на вопрос «РБК Спорт», с какими проблемами он столкнулся по ходу зимнего трансферного окна.

«Любая трансферная кампания подразумевает сложности, не важно, где ты работаешь. Прежде всего это санкции, это то, что определенные страны не хотят (с тобой) работать. Важны не только желания игрока, но и другие факторы. Я приехал сюда в самом начале трансферного окна, незадолго до открытия трансферного окна, и уже были определенные наработки, списки по игрокам», — сказал Кахигао на пресс-конференции.

Он добавил, что привлечение иностранного игрока — это трудоемкий процесс, который требует большой работы, значительная часть которой не видна публике. «Проводится очень большая работа, и многое в ней не становится общественным достоянием. Важно понимать, что при работе с конкретным футболистом нужно, во-первых, убедить его, а во-вторых, конечно, достичь согласия по финансовым вопросам. Всегда участвуют две стороны, и это тоже бывает непросто», — добавил он.

Кахигао стал спортивным директором московского клуба в начале года. На этом посту он сменил Томаша Амарала, который занимал эту должность с декабря 2023 года.

Зимой он подписал соглашения с Леви Гарсией, Сантьяго Солари и Ильей Помазуном.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Полина Мельникова
ФК Спартак Москва Франсис Кахигао
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