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Канадский форвард «Салавата Юлаева» первым в сезоне КХЛ набрал 70 очков

Джош Ливо первым в сезоне КХЛ набрал 70 очков и помог «Салавату» обыграть «Амур»
Джош Ливо забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Амуром». Встреча завершилась со счетом 3:1
Джош Ливо (90-й номер)
Джош Ливо (90-й номер) (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов (11-я минута), Шелдон Ремпал (20) и Джош Ливо (60). У проигравших отличился Владислав Барулин (41).

Лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Ливо также отметился голевой передачей на Ремпала. У канадца теперь 71 (44+27) очко в 56 матчах.

Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за один регулярный чемпионат. Клубный рекорд по результативности за одну «регулярку» принадлежит Александру Радулову — 80 очков в сезоне 2010/11.

«Салават Юлаев», одержавший четвертую победу подряд, набрал 83 очка в 62 матчах и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Амур» с 37 очками в 61 встрече расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» и «Амур» снова сыграют в Хабаровске 6 марта.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Амур Джош Ливо
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