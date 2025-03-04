Канадский форвард «Салавата Юлаева» первым в сезоне КХЛ набрал 70 очков
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов (11-я минута), Шелдон Ремпал (20) и Джош Ливо (60). У проигравших отличился Владислав Барулин (41).
Лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Ливо также отметился голевой передачей на Ремпала. У канадца теперь 71 (44+27) очко в 56 матчах.
Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за один регулярный чемпионат. Клубный рекорд по результативности за одну «регулярку» принадлежит Александру Радулову — 80 очков в сезоне 2010/11.
«Салават Юлаев», одержавший четвертую победу подряд, набрал 83 очка в 62 матчах и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Амур» с 37 очками в 61 встрече расположился на 11-й строчке.
В следующем матче «Салават Юлаев» и «Амур» снова сыграют в Хабаровске 6 марта.
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