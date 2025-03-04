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Американский форвард клуба КХЛ получил российское гражданство

Американский форвард клуба КХЛ «Амур» Гальченюк получил российское гражданство
Выступающий в «Амуре» форвард белорусского происхождения Алекс Гальченюк, который в 2023 году получил небольшой тюремный срок в США, стал гражданином России
Фото: телеграм-канал ХК «Амур»
Фото: телеграм-канал ХК «Амур»

Американский форвард «Амура» Алекс Гальченюк получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровского клуба КХЛ.

«Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков», — заявил Сергей Абрамов, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета «Амура».

По словам Абрамова, Гальченюк «сегодня просто вернулся домой». «Желаем ему скорейшего восстановления после травмы и поздравляем со вступлением в российское гражданство», — заключил он.

31-летний Гальченюк в нынешнем сезоне провел 53 матча и набрал 37 (20+17) очков. В «Амуре» он выступает с мая 2024 года.

В КХЛ из НХЛ Гальченюк, у которого белорусское происхождение, перешел в августе 2023 года, подписав контракт с петербургским СКА.

До перехода в КХЛ хоккеист получил тюремный срок в США. Он был арестован в Скотсдейле (штат Аризона), а при задержании оскорбил полицейских. Суд 22 августа 2023-го снял пять обвинений из шести и приговорил Гальченюка к 30 дням тюрьмы. Из-за этого дела клуб НХЛ «Аризона Койотис» расторг контракт с Гальченюком.

Форвард в 2012 году был выбран под общим третьим номером на драфте НХЛ «Монреаль Канадиес». В общей сложности он провел 11 сезонов в НХЛ и набрал 371 очко (151+220) в 692 матчах. В составе сборной США стал бронзовым призером чемпионата мира и победителем молодежного первенства мира.

Отец хоккеиста Александр Гальченюк известен в России по выступлению за московское «Динамо» (1985–1992). Из российских клубов также выступал за омский «Авангард» (1998–1999), воскресенский «Химик» (2002–2003) и СКА (2002–2003). Завершил карьеру в 2007 году в Белоруссии.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Амур Алекс Гальченюк смена гражданства
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