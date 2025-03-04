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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин не смог набрать очков в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», но Овечкин не смог набрать очков
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативным действием в матче против «Оттава Сенаторз», хотя сделал пять бросков
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттава Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой в серии буллитов со счетом 5:4.

У проигравших отличились Шейн Пинто (33-я и 49-я минута), Клод Жиру (42) и Брэди Ткачук (59). В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (2-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (4), Том Уилсон (27) и Мартин Фехервари (53). Автором победного буллита стал Дилан Строум.

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Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 16 минут 50 секунд. Он не смог набрать очков в матче, сделав пять бросков и один силовой прием.

Овечкин забросил 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 21 матч.

В НХЛ 26 февраля предположили, что россиянин превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 3 апреля в домашней игре против «Каролины». Однако теперь в лиге считают, что Овечкин установит новый рекорд 5 апреля в домашнем матче против «Чикаго».

«Вашингтон», прервавший трехматчевую серию поражений, набрал 86 очков в 61 игре и занимает первое место в Восточной конференции. «Оттава» с 55 очками в 60 встречах расположилась на десятой строчке.

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Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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