Овечкин подарил клюшку шведу, обеспечившему ему победу в гонке снайперов
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшку со своим автографом шведскому защитнику «Калгари Флэймз» Расмусу Андерссону, благодаря которому он смог удержать лидерство в гонке снайперов в 2019 году. Об этом пишет портал Russian Machine Never Breaks (RMNB).
Овечкин подарил клюшку Андерссону еще 26 февраля, но о предшествующей истории только через несколько дней рассказал в одном из подкастов журналист Sportsnet Эрик Франсис.
В сезоне 2018/19 Овечкина в списке лучших снайперов сезона мог догнать Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз».
Немец в последней игре «регулярки» против «Калгари» (3:1) быстро забросил свою 50-ю шайбу в сезоне и мог отличиться менее чем за минуту до конца матча, но брошенную им по высокой траектории в пустые ворота шайбу остановил, подняв клюшку, Андерссон.
Благодаря этому Овечкин остался единоличным лидером с 51 шайбой и получил приз «Морис Ришар Трофи» (в восьмой раз в карьере).
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