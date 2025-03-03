Овечкин подарил клюшку шведу, обеспечившему ему победу в гонке снайперов

Овечкин в сезоне 2018/19 забросил 51 шайб, его в последней игре мог догнать по голам Драйзайтль, но бросок немца в пустые ворота смог остановить швед Андерссон, высоко подняв клюшку

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшку со своим автографом шведскому защитнику «Калгари Флэймз» Расмусу Андерссону, благодаря которому он смог удержать лидерство в гонке снайперов в 2019 году. Об этом пишет портал Russian Machine Never Breaks (RMNB).

Овечкин подарил клюшку Андерссону еще 26 февраля, но о предшествующей истории только через несколько дней рассказал в одном из подкастов журналист Sportsnet Эрик Франсис.

В сезоне 2018/19 Овечкина в списке лучших снайперов сезона мог догнать Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз».

Немец в последней игре «регулярки» против «Калгари» (3:1) быстро забросил свою 50-ю шайбу в сезоне и мог отличиться менее чем за минуту до конца матча, но брошенную им по высокой траектории в пустые ворота шайбу остановил, подняв клюшку, Андерссон.

Благодаря этому Овечкин остался единоличным лидером с 51 шайбой и получил приз «Морис Ришар Трофи» (в восьмой раз в карьере).