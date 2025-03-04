Кто из бразильских футболистов выступал за сборную России

Бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос вошел в расширенный список игроков, вызванных в сборную России. «РБК Спорт» собрал подборку бразильских футболистов, которые выступали за российскую сборную

Дуглас Сантос (Фото: Мурад Багандов / ТАСС)

Бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос, в октябре прошлого года получивший российское гражданство, вошел в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на мартовский сбор. Всего главный тренер Валерий Карпин вызвал 42 игрока, в том числе выступающих за границей Алексея и Антона Миранчуков.

«РБК Спорт» собрал подборку бразильских футболистов, которые выступали за сборную России.

Маринато Гилерме

Маринато Гилерме (Фото: ТАСС)

Бразильский вратарь Маринато Гилерме в 2015 году получил российское гражданство. В сборной России он дебютировал в 2016 году и стал первым в истории российской сборной натурализованным футболистом из дальнего зарубежья.

Первая игра за сборную состоялась 26 марта 2016 года, когда голкипер вышел на замену после перерыва в товарищеском матче против Литвы (3:0). Он также вошел в заявку на Евро-2016, однако на поле не появлялся. После окончания турнира Гилерме продолжали периодически вызывать в состав сборной.

Гилерме был основным вратарем национальной команды в отборе к Евро-2020, где пропустил восемь голов, а в шести играх смог сыграть «на ноль». Всего за национальную команду он провел 19 матчей.

В 2018 году Гилерме в составе «Локомотива», за который он выступал с 2007 года, стал чемпионом России, также он четыре раза выигрывал с командой Кубок России (2015, 2017, 2019 и 2021 годы) и один раз — Суперкубок (2019). Он провел 387 матчей за «Локомотив» — это третий результат в истории клуба.

Марио Фернандес

Марио Фернандес (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Бразильский защитник Марио Фернандес выступал в России с 2011 года. За ЦСКА он играл до 2022 года и провел за армейский клуб 329 матчей.

В сентябре 2011 года Фернандес был вызван в сборную Бразилии для участия в Кубке Рока, но на поле в матче против Аргентины не вышел. Свой дебютный матч в бразильской команде он провел 14 октября 2014 года в товарищеской игре со сборной Японии (4:0), выйдя на замену после перерыва.

Поскольку по правилам ФИФА футболист считается заигранным за свою сборную только в официальных матчах, Фернандес имел возможность выступать за сборную России. Он заявлял, что хотел бы играть за российскую команду.

В июле 2016 года президент России Владимир Путин предоставил гражданство футболисту ЦСКА. Первый товарищеский матч за Россию тот провел 7 октября 2017 года против сборной Республики Корея, заменив на 64-й минуте Александра Самедова.

В 2018 году Фернандес участвовал в чемпионате мира в России. В четвертьфинальном матче против сборной Хорватии защитник забил гол в дополнительное время и сравнял счет. Однако в серии послематчевых пенальти он не реализовал свой 11-метровый (3:4). Фернандес назвал этот матч особенным моментом в своей карьере.

В сентябре 2021 года в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что Фернандес завершил выступления за национальную команду из-за травм. Всего за российскую сборную он провел 33 игры, в которых отметился пятью голами.

Ари

Бразильский форвард Ари с 2010 года выступал в России: он играл за «Спартак» (2010–2013), «Краснодар» (2013–2021) и на правах аренды за «Локомотив» (2017–2018).

В 2005 году Ари впервые был вызван в состав молодежной сборной Бразилии, которая отбиралась на чемпионат мира, однако на сам турнир не попал. Через год, в 2006-м, его вызвали в состав основной национальной команды. Но ему вновь не удалось сыграть за сборную.

В июле 2018 года 32-летний бразилец получил российское гражданство, а в ноябре того же года дебютировал в российской сборной в товарищеском матче против Германии (0:3), а через пару дней сыграл в гостевой игре Лиги наций против Швеции (0:2). Больше бразильца в национальную команду не вызывали.

За карьеру в России Ари вместе с «Локомотивом» завоевал золотые медали чемпионата и стал обладателем Кубка страны.