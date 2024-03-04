«Спартак» после поражения не взял Ковальчука на третий матч плей-офф КХЛ
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук не попал в заявку на третий матч серии плей-офф КХЛ с череповецкой «Северсталью».
Ковальчук в конце регулярного сезона получил микротравму и пропустил первую встречу с череповчанами, которую «Спартак» выиграл 3:2.
Во втором матче 2 марта 40-летний форвард провел на льду более 15 минут и сделал один бросок по воротам, а «красно-белые» уступили (1:2).
После игры главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов на вопрос о том, не связано ли поражение с выходом Ковальчука, ответил: «Я просто не хочу такие глупые вещи комментировать».
В третьем матче серии идет первый период, «Спартак» забросил три шайбы за первые восемь минут.
Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 21 матче.
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