Главу FIA заподозрили в отмене штрафа Алонсо на Гран-при в Джидде

На Гран-при Саудовской Аравии в марте прошлого года случился скандал из-за запоздалого решения лишить Фернандо Алонсо третьего места в пользу Джорджа Рассела. Это решение потом отменили. Информатор заявил о причастности главы FIA

Фернандо Алонсо и Мохаммед бен Сулайем (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование в отношении своего президента Мохаммеда бен Сулайема из-за сообщения информатора о том, что он пытался вернуть на подиум Гран-при Саудовской Аравии гонщика Aston Martin Фернандо Алонсо. Об этом сообщает Би-би-си.

Гонка прошла 19 марта прошлого года в Джидде, ее выиграл Макс Ферстаппен (Red Bull). Алонсо в начале заезда получил пятисекундный штраф, но смог финишировать третьим. После гонки, когда испанец уже отпраздновал попадание на подиум, ему присудили еще 10 секунд штрафа за неправильно отбытое первое наказание и он опустился на четвертое место, пропустив вперед Джорджа Расселла (Mercedes).

Второй штраф Алонсо, выписанный с такой задержкой, вызвал вопросы. В жалобе на испанца подозревали Mercedes. Aston Martin решила оспорить решение.

Позднее штраф отменили и третье место Алонсо вернули.

Информатор сообщил, что глава FIA звонил вице-президенту шейху Абдалле бен Исе Аль-Халифе и дал понять, что наказание испанца следует отменить.

Комитет по этике FIA вынесет решение в течение 4-6 недель.