Главу FIA заподозрили в отмене штрафа Алонсо на Гран-при в Джидде
Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование в отношении своего президента Мохаммеда бен Сулайема из-за сообщения информатора о том, что он пытался вернуть на подиум Гран-при Саудовской Аравии гонщика Aston Martin Фернандо Алонсо. Об этом сообщает Би-би-си.
Гонка прошла 19 марта прошлого года в Джидде, ее выиграл Макс Ферстаппен (Red Bull). Алонсо в начале заезда получил пятисекундный штраф, но смог финишировать третьим. После гонки, когда испанец уже отпраздновал попадание на подиум, ему присудили еще 10 секунд штрафа за неправильно отбытое первое наказание и он опустился на четвертое место, пропустив вперед Джорджа Расселла (Mercedes).
Второй штраф Алонсо, выписанный с такой задержкой, вызвал вопросы. В жалобе на испанца подозревали Mercedes. Aston Martin решила оспорить решение.
Позднее штраф отменили и третье место Алонсо вернули.
Информатор сообщил, что глава FIA звонил вице-президенту шейху Абдалле бен Исе Аль-Халифе и дал понять, что наказание испанца следует отменить.
Комитет по этике FIA вынесет решение в течение 4-6 недель.
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