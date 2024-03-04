РФС разрешил «Спартаку» вернуться на домашний стадион после ЧП с травой
Московский «Спартак» сможет провести ответный матч с «Оренбургом» в Кубке России на «ЛУКОЙЛ Арене», где в феврале был сильно поврежден газон, сообщила пресс-служба турнира.
Игра 1/4 финала «пути РПЛ» запланирована на 14 марта, первый матч выиграл «Оренбург» (1:0).
29 февраля комиссия РПЛ не разрешила «Спартаку» играть на своей арене с «Факелом» в 20-м туре (10 марта), встречу перенесли в «Лужники».
В «Спартаке» объяснили, что из-за большого количества снега и аварийной остановки системы подогрева было повреждено молодое газонное покрытие.
4 марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей и эксперт РФС осмотрели поле. В итоге комиссия РФС пришла к выводу, что к матчу с «Оренбургом» стадион будет готов, «принимая во внимание положительную динамику восстановления травяного покрытия».
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