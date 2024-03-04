«Спартак» ответил на сообщения о проблемах с весом у Джикии и Соболева

«Спартак» ответил на сообщения о проблемах с весом у Джикии и Соболева

Журналист Иван Карпов сообщил, что худшее соотношение мышц и жировой прослойки у вратарей, а также у не игравшего с осени Георгия Джикии и Александра Соболева. В клубе заявили, что у всех все в норме и «показатели колеблются»

Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Пресс-служба «Спартака», комментируя информацию о проблемах с соотношением мышечной и жировой массы у ряда игроков, заявила, что показатели в норме у всех футболистов. Об этом пишет «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что по итогам сборов в ОАЭ худшими игроками по соотношению мышечной массы и жировой прослойки в «Спартаке» стали вратари, а из полевых игроков — Георгий Джикия и Александр Соболев.

«Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», — сказали в пресс‑службе.

Джикия в этом сезоне провел только девять матчей за «Спартак», в феврале он признался, что чувствует себя обманутым из-за нежелания клуба продлевать с ним контракт.

Соболев в этом сезоне сыграл 19 матчей и забил шесть голов. В матче с «Зенитом» (0:0) его заменили на 72-й минуте, он сразу ушел в подтрибунное помещение, а потом написал в телеграм-канале, что зол на себя из-за плохой игры.