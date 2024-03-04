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«Ак Барс» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина

Хет-трик Голышева принес «Автомобилисту» третью победу над «Ак Барсом»
«Автомобилист» победил «Ак Барс» со счетом 3:1. Анатолий Голышев сделал хет-трик. Екатеринбургскому клубу осталось одержать одну победу для выхода в следующий раунд
Анатолий Голышев
Анатолий Голышев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл третий матч подряд в серии первого раунда плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом».

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

У хозяев все три шайбы забросил Анатолий Голышев (25-я, 53-я и 60-я минуты).

У «Ак Барса» забил Илья Сафонов (42). Капитан казанской команды Александр Радулов пропустил игру из-за дисквалификации.

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Александр Радулов (в центре)

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Автомобилиста».

Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 6 марта.

В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

В параллельном матче челябинский «Трактор» победил уфимский «Салават Юлаев» (3:2) и вышел вперед в серии 2–1.

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Анна Сатдинова
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