«Ак Барс» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина
Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл третий матч подряд в серии первого раунда плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом».
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
У хозяев все три шайбы забросил Анатолий Голышев (25-я, 53-я и 60-я минуты).
У «Ак Барса» забил Илья Сафонов (42). Капитан казанской команды Александр Радулов пропустил игру из-за дисквалификации.
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Автомобилиста».
Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 6 марта.
В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.
В параллельном матче челябинский «Трактор» победил уфимский «Салават Юлаев» (3:2) и вышел вперед в серии 2–1.
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