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В Бразилии игрока с травмой дважды затащили на поле, чтобы потянуть время

Футболиста «Ботафого» с травмой дважды затащили на поле, чтобы потянуть время
«Ботафого» в гостях победил «Флуминенсе» в чемпионате штата Рио-де-Жанейро со счетом 4:2. В концовке гости пытались затянуть время матча, дважды затаскивая на поле своего игрока Ярлена, которого соперники пытались выгнать обратно
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

В дерби между «Флуминенсе» и «Ботафого» в чемпионате штата Рио-де-Жанейро игроки гостей дважды затаскивали на поле своего одноклубника Ярлена, который лежал на газоне с травмой, чтобы затянуть время матча. Об этом пишет Daily Mail.

Матч прошел 3 марта и завершился со счетом 2:4.

В концовке встречи «Ботафого» лидировал в один гол, но ему этого было недостаточно для выхода в следующую стадию.

В компенсированное время один из игроков гостей Ярлен получил травму и перебрался за линию, чтобы к нему могли подойти врачи, а партнеры продолжить игру. Но одноклубник Хьюго за руку вытянул его обратно.

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Тогда к Ярлену подбежал вратарь «Флуминенсе» и за ноги выволок его за линию, после чего уже один из запасных «Ботафого» поднял игрока и вытолкнул его на поле.

После этого к месту событий сбежались игроки обеих команд и в эпизод пришлось вмешаться арбитру.

На десятой добавленной минуте гости забили четвертый матч.

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