В Бразилии игрока с травмой дважды затащили на поле, чтобы потянуть время
В дерби между «Флуминенсе» и «Ботафого» в чемпионате штата Рио-де-Жанейро игроки гостей дважды затаскивали на поле своего одноклубника Ярлена, который лежал на газоне с травмой, чтобы затянуть время матча. Об этом пишет Daily Mail.
Матч прошел 3 марта и завершился со счетом 2:4.
В концовке встречи «Ботафого» лидировал в один гол, но ему этого было недостаточно для выхода в следующую стадию.
В компенсированное время один из игроков гостей Ярлен получил травму и перебрался за линию, чтобы к нему могли подойти врачи, а партнеры продолжить игру. Но одноклубник Хьюго за руку вытянул его обратно.
Тогда к Ярлену подбежал вратарь «Флуминенсе» и за ноги выволок его за линию, после чего уже один из запасных «Ботафого» поднял игрока и вытолкнул его на поле.
После этого к месту событий сбежались игроки обеих команд и в эпизод пришлось вмешаться арбитру.
На десятой добавленной минуте гости забили четвертый матч.
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