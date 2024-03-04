Камила Валиева: буду катать роль главной героини в новом шоу в Китае

Дисквалифицированная за допинг Валиева будет главной героиней шоу в Китае

Фигуристка отстранена за допинг до декабря 2025 года. На фестивале молодежи в Сириусе она рассказала, что новое шоу будет масштабным и его планируется показать не только в Китае

Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Камила Валиева, которую в январе дисквалифицировали за допинг на четыре года, заявила журналистам, что с ее участием готовится новое масштабное шоу в Китае. Слова спортсменки приводит ТАСС,

«Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня», — сказал Валиева.

По ее словам, проект будет масштабным, а представления будут проходить потом не только в Китае.

На этой неделе Валиева принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

Валиева не поедет в весенний тур команды Тутберидзе по городам России.

В феврале о возможном участии Валиевой в ее шоу говорила Татьяна Навка, ее команда ждала полной расшифровки решений CAS.