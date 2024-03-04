Дисквалифицированная за допинг Валиева будет главной героиней шоу в Китае
Фигуристка Камила Валиева, которую в январе дисквалифицировали за допинг на четыре года, заявила журналистам, что с ее участием готовится новое масштабное шоу в Китае. Слова спортсменки приводит ТАСС,
«Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня», — сказал Валиева.
По ее словам, проект будет масштабным, а представления будут проходить потом не только в Китае.
На этой неделе Валиева принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.
Валиева не поедет в весенний тур команды Тутберидзе по городам России.
В феврале о возможном участии Валиевой в ее шоу говорила Татьяна Навка, ее команда ждала полной расшифровки решений CAS.
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