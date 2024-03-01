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Теннисиста Рублева сняли с полуфинала в Дубае за оскорбление судьи

Андрея Рублева сняли с матча в Дубае за ругань и присудили поражение
Инцидент произошел при счете 5:6 в третьем, решающем сете в матче против представителя Казахстана Александра Бублика

Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали с полуфинального матча на турнире в Дубае за грубость в сторону линейного судьи. Это был матч против представителя Казахстана Александра Бублика. Дисквалификация произошла при счете 5:6 в третьем, решающем сете.

Теннисиста Рублева сняли с полуфинала в Дубае за оскорбление судьи
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Россиянин обратился к линейному судье: «Ты серьезно сейчас?» (в оригинале теннисист дальше нецензурно выругался. — «РБК Спорт»). Потом к Рублеву подошел супервайзер турнира, который сообщил, что судья понимает русский язык. Россиянин попытался оправдаться: «Клянусь, я ничего такого не говорил», — но его доводы не приняли. Рублева дисквалифицировали за оскорбление линейного судьи, а победа в матче была присуждена Бублику.

26-летний Рублев является второй ракеткой России и пятой ракеткой мира. Он выиграл 15 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

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Андрей Рублев (теннисист) мат
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