Юрист заявил, что суд над Промесом в ОАЭ может быть только закрытым
Судебное разбирательство по нарушению, допущенному футболистом «Спартака» в ОАЭ, может пройти только в закрытом режиме. Об этом ТАСС заявил официальный юрист генконсульства России в Дубае Денис Зеленских.
Промес 29 февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» после окончания сборов. Голландский сайт NRC написал, что футболист находится под домашним арестом. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за ДТП, официальных причин не сообщалось.
Зеленских рассказал, что если это «какой-то дорожный вопрос», то дело переходит в главный суд дорожной полиции и при отсутствии жертв человека не задерживают, но и не дают покинуть страну.
«Обычно проходит одно-два слушания, и, если ничего сложного там нет, судья выносит решение. Конечно, слушания проходят в закрытом режиме. Даже если кому-то и разрешено там появляться, то все проходит по закрытому сценарию», — сказал юрист.
Ранее о закрытом характере разбирательства сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре Дубая.
«Спартак» ранее заявил, что Промеса ждут санкции за пропуск матча с «Зенитом» 2 марта (0:0).
Футболист находится в международном розыске. В Нидерландах в отношении Промеса вынесли два обвинительных приговора за нападение с ножом на родственника и контрабанду кокаина, в сумме его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. На оба приговора поданы апелляции.
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