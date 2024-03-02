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Матч «Зенита» со «Спартаком» стал самым посещаемым после введения Fan Id

Матч «Зенит» — «Спартак» стал самым посещаемым после введения Fan Id в России
На матч 19-го тура национального первенства в Петербурге пришли 57 865 человек
Фото: Maksim Konstantinov / Global look press
Фото: Maksim Konstantinov / Global look press

Центральная игра «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) стала самой посещаемой после введения паспорта болельщика.

На матч пришли 57 865 человек. Встреча завершилась со счетом 0:0. До этого рекорд был датирован 11 ноября 2023 года, когда встречу «Зенита» и «Краснодара» (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель.

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Fan ID — документ, требуемый при посещении спортивных мероприятий в России. Паспорт болельщика впервые появился в РФ перед Олимпиадой в Сочи. 17 декабря 2021 года в третьем чтении парламент принял закон о паспорте болельщика, который стал «персонифицированной картой на посещение спортивного соревнования». В течение следующих двух недель документ прошел все оставшиеся стадии и с 1 июля 2022-го вступил в силу. На реализацию проекта выделено 773,6 млн рублей. Сейчас он действует только на футбольных матчах.

Несмотря на большое недовольство принятым законом со стороны болельщиков и футбольной общественности, его оставили. А на этой неделе министр спорта России Олег Матыцин исключил возможность отмены паспорта болельщика в российском футболе.

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