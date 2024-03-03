Российский призер чемпионата мира по дзюдо умер в 31 год
Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Казбек Занкишиев скончался на 32-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.
«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо», — говорится в сообщении.
Причины смерти не называются.
Федерация выразила соболезнования родным и близким дзюдоиста.
Занкишиев в 2015 году выиграл чемпионат России в весовой категории до 100 кг. В 2017 году он взял личную бронзу на чемпионате Европы, а в 2018-м стал третьим в смешанных командных соревнованиях на мировом первенстве. Побеждал на чемпионатах мира среди юниоров (2011) и молодежи (2014).
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