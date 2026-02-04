 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российская велогонщица взяла бронзу на чемпионате Европы в Турции

Велогонщица Яна Бурлакова завоевала бронзу на чемпионате Европы в Турции
Бурлакова показала результат 1 минута 4,171 секунды. На первом месте — француженка Матильда Грос, вторая — итальянка Мириам Вече
Яна Бурлакова (слева)
Яна Бурлакова (слева) (Фото: IMAGO / Joris Verwijst / Global Look Press)

Российская велогонщица Яна Бурлакова взяла бронзу в гите на 1 км на чемпионате Европы по велоспорту. Соревнования проходят в Конье (Турция).

Спортсменка показала результат 1 минута 4,171 секунды.

Победу одержала француженка Матильда Грос (1 минута 3,682 секунды). Второе место взяла итальянка Мириам Вече (1 минута 4,106 секунды).

Россиянка Екатерина Евланова показала шестое время (1 минута 5,149 секунды).

25-летняя Бурлакова является чемпионкой Европы 2025 года в спринте и чемпионкой мира 2024 года в гите на 500 м. На ее счету также два серебра и бронза на ЧМ, а также три бронзы на ЧЕ. В 2025 году Бурлакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «спортсменка года».

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Турнир завершится 5 февраля.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Рената Утяева
велогонки
