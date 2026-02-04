Российская велогонщица взяла бронзу на чемпионате Европы в Турции

Бурлакова показала результат 1 минута 4,171 секунды. На первом месте — француженка Матильда Грос, вторая — итальянка Мириам Вече

Яна Бурлакова (слева) (Фото: IMAGO / Joris Verwijst / Global Look Press)

Российская велогонщица Яна Бурлакова взяла бронзу в гите на 1 км на чемпионате Европы по велоспорту. Соревнования проходят в Конье (Турция).

Спортсменка показала результат 1 минута 4,171 секунды.

Победу одержала француженка Матильда Грос (1 минута 3,682 секунды). Второе место взяла итальянка Мириам Вече (1 минута 4,106 секунды).

Россиянка Екатерина Евланова показала шестое время (1 минута 5,149 секунды).

25-летняя Бурлакова является чемпионкой Европы 2025 года в спринте и чемпионкой мира 2024 года в гите на 500 м. На ее счету также два серебра и бронза на ЧМ, а также три бронзы на ЧЕ. В 2025 году Бурлакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «спортсменка года».

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Турнир завершится 5 февраля.